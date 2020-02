Mom, record di oggetti smarriti in bus: ci sono 335 telefoni e 312 portafogli

Nell'ultimo anno l'azienda di trasporti trevigiana "Mom - Mobilità di Marca" ha ricevuto 2.583 richieste per oggetti smarriti a bordo degli autobus di linea. Sono stati persi: 335 telefoni, 113 ombrelli, 312 portafogli e 811 tra zaini, sacche per la ginnastica e materiali scolastici.

Per aiutare i clienti a ritrovare i loro oggetti smarriti, Mom ha voluto lanciare l'iniziativa "Quando sali in bus ricordati la testa" dando 3 consigli utili a tutti i viaggiatori: Prima di scendere dal bus chiedersi sempre: "Ho preso tutto?"; Se ci si accorge di aver perso qualcosa compilare subito il form o line dedicato. Se l'oggetto viene ritrovato e consegnato al nostro personale vi chiamiamo noi; Prendiamo la buona l'abitudine di scrivere "nome" e "telefono" sugli oggetti che si portano abitualmente a bordo (portafogli, borse, zaino di scuola). «Possiamo restituire solo quello che viene ritrovato e preso in consegna - commentano i vertici di Mom - Non possiamo rispondere se qualcuno si appropria di un oggetto lasciato incustodito. Per motivi di sicurezza, non lasciate mai incustodito un bagaglio in un luogo pubblico». La speranza è che con questa nuova iniziativa il numero di oggetti smarriti possa diminuire nei prossimi mesi.