Olimpiadi 2026, Milano e Cortina staccano Stoccolma per i bookmakers

Il Duomo e le Dolomiti, unite grazie al tricolore. Milano e Cortina hanno ufficialmente presentato a Tokyo il logo della candidatura olimpica per i Giochi invernali del 2026. Nello stesso giorno c’è da registrare, inoltre, una sensibile variazione nelle valutazioni degli analisti Snai, che rispetto all’ultimo rilevamento, hanno abbassato la quota sull’assegnazione delle Olimpiadi all’Italia: da 1,50, riferisce Agipronews, si è scesi a 1,45 e, di contro, è salita la quota sull’unica altra candidata, Stoccolma, passata da 2,35 a 2,50. Sulla Capitale svedese pesa l’incertezza della situazione politica (non si è ancora riusciti a formare un Governo dopo le ultime elezioni) e il fatto che l’amministrazione locale non appoggi la rassegna olimpica .