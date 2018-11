Omnefest: prorogato il festival dedicato al paesaggio

Visto il gradimento riscosso da Omnefest, la prima edizione del festival di paesaggio, fotografia e cammino a Castelfranco Veneto, tutte le mostre sono state prorogate fino a domenica 9 dicembre nelle tre sedi del Museo Casa Giorgione, Torre Civica e Casa Costanzo.

Le 13 mostre (fotografia, video, poesia) riguardano progetti inediti su Castelfranco Veneto prodotti dagli artisti internazionali in residenza che sono stati ospitati nel territorio comunale a giugno 2016 e da fotografi, artisti e poeti invitati a realizzare un progetto specifico della Città. Va segnalato in particolare che alcuni dei progetti realizzati dagli artisti hanno come soggetto privilegiato la Fervet, storica fabbrica di Castelfranco che ha chiuso i cancelli alcuni anni fa dopo essere stata un’azienda trainante per l’economia della città per quasi un secolo. Attingendo agli archivi custoditi in Biblioteca Comunale, raccogliendo testimonianze dirette da ex operai e fotografando gli spazi interni ed esterni della Fervet, questi progetti artistici costituiscono una preziosa rilettura della grande fabbrica, memoria storica e principale riferimento economico per la città di Castelfranco che ritrova nuova vita grazie al recupero dell’indiscutibile valore simbolico posseduto dal suo archivio.Omne/Work è anche il titolo del prezioso e apprezzato libro-catalogo disegnato da Damiano Fraccaro/Studio Otium, curato da Massimo Sordi e Stefania Rössl e pubblicato dall’editore Lettera Ventidue, con più di 400 pagine tra progetti fotografici e contributi critici e in vendita al Museo Casa Giorgione.