Mom, arriva l'orario estivo: si torna a viaggiare nei sabati feriali

L'azienda di trasporti trevigiana "Mobilità di Marca" viene incontro alle tante richieste dei pendolari e, dal 15 giugno, il sabato torna feriale nelle linee extraurbane e nei servizi urbani di Conegliano, Montebelluna e Vittorio.

Ottima la partenza anche per Jesolo Lido: nonostante un fine settimana inclemente, si sono registrati quasi 400 passeggeri nelle tratte da e per il mare. I servizi per Jesolo Lido sono attivi da Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano, Valdobbiadene, Castelfranco, Montebelluna, Pieve di Soligo ma anche Cittadella, Bassano del Grappa, Camposampiero, etc. Prosegue l'impegno dell'azienda nei confronti dell’utenza con un nuovo incremento dei servizi. Ecco dunque, in sintesi, le ultime variazioni:

SERVIZI EXTRAURBANI

Fino a venerdì 12 giugno proseguirà l'attuale orario "Feriale invernale" con sospensione delle corse scolastiche. Sabato 13 e domenica 14 inizierà l'orario "Festivo estivo". Da lunedì 15 giugno i servizi seguiranno l'orario "Estivo feriale" dal lunedì al sabato e festivo la domenica.

SERVIZI URBANI TREVISO

Orari feriali dal lunedì al sabato e festivi pomeridiani la domenica.

SERVIZI URBANI CONEGLIANO

Dal 15 giugno orario feriale estivo dal lunedì al sabato, frequenza delle corse ogni 60 minuti.

Restano sospesi i servizi mercatali (Linea 44).

SERVIZI URBANI VITTORIO VENETO

Dal 15 giugno orari feriali estivi dal lunedì al sabato con frequenza ogni 60 minuti.

Festivo: sospesa linea 30.

SERVIZI URBANI MONTEBELLUNA

Dal 15 giugno orari feriali estivi dal lunedì al sabato con frequenza ogni 60 minuti.