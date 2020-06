Alcolici vietati in strada: Treviso prolunga l'ordinanza

Martedì mattina, 30 giugno, il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha firmato l’ordinanza che prescrive, fino al 14 luglio, l’obbligo per i gestori e per gli avventori, rispettivamente, di somministrare e consumare bevande entro le aree autorizzate all'interno dei locali e nei plateatici.

Il Comune ha ritenuto infatti necessario prorogare, in accordo con le associazioni che rappresentano i commercianti, le misure idonee per evitare assembramenti nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19 vigenti. Le prescrizioni sono valide dalle ore 21 alle 3 di notte. Il mancato rispetto delle misure comporta il pagamento di una multa da 400 a 3mila euro oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell'attività in caso di accertata responsabilità del gestore del pubblico esercizio. «La misura, che avevamo concordato con le associazioni che rappresentano i commercianti e che è stata ampiamente condivisa per l'applicazione fino a metà luglio, è stata rispettata, salvo casi isolatissimi, dalla totalità dei locali e dei clienti che ringraziamo per il grande senso di responsabilità» ha commentato il sindaco Mario Conte.