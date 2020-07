Conegliano, polemiche sui distanziamenti al mercato: torna obbligatoria la mascherina

Nelle ultime settimane sono state molteplici le segnalazioni ricevute dal Comune, da parte di cittadini preoccupati, in merito a situazioni di mancato rispetto dei dovuti distanziamenti sociali al mercato del venerdì, puntando il dito soprattutto contro ambulanti e clienti che non utilizzavano i dispositivi di protezione personale. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore il sindaco Fabio Chies ha emanato una nuova ordinanza con la quale "inasprisce" le regole da rispettare d'ora in avanti nell'area mercatale.

«A differenza del mercato di Treviso, giusto per fare un esempio, a Conegliano non esiste la possibilità di separe il mercato dal flusso ordinario delle persone che si recano in centro per una passeggiata, per cui spesso è difficile mantenere le giuste distanze - dichiara ai nostri microfoni il primo cittadino coneglianese - Viste quindi le segnalazioni che ci sono pervenute (ad esempio dall'associazione Conegliano in Cima, ndr,), abbiamo deciso di ricordare un po' a tutti quelle che sono le buone norme da rispettare nell'area mercatale, così che non ci possano essere dubbi interpretativi».

Ecco allora che nell'ordinanza di Chies si fa riferimento all'obbligo di indossare la mascherina per chiunque si avvicini alle bancarelle e lo stesso vale anche per gli ambulanti nel momento di servire i clienti. Inoltre, ogni commerciante dovrà mettere a disposizione il gel disinfettante, possibilmente nei pressi della zona adibita al pagamento, e ogni spazio della bancarella dovrà comunque essere delimitato dall'utilizzo di corda o catena segnaletica. Insomma, tutta una serie di norme utili per la sicurezza e la salute comune, tanto che se un ambulante non dovesse rispettare le prescrizioni potrebbe subito rischiare la sospensione immediata della propria attività.