Piano Orti Sociali di Mogliano Veneto: inaugurata la nuova sede di via Macello

Sabato mattina alle ore 10 il sindaco di Mogliano Veneto Carola Arena ha inaugurato, insieme al presidente della SOMS Silvano Scaramuzza, una nuova area destinata ad orti sociali in via Macello. L’area, a forma triangolare, è di circa 2140 metri quadrati e, nel suo complesso, è in parte di proprietà del Comune e in parte della SOMS. L’Amministrazione Arena e SOMS, unendo gli sforzi, hanno deciso di realizzare, insieme, questo progetto e destinare l’area ad orti sociali, della cui gestione si occuperà la stessa SOMS.

L’area di via Macello sarà destinata dalla SOMS in parte alla Cooperativa Orchidea a scopi terapeutici per gli assistiti, in parte ai propri soci ed in parte ai cittadini moglianesi con un bando che verrà emesso a breve sulla base dei bandi comunali per le altre aree. Dopo gli orti sociali in via San Michele (16 appezzamenti) e in via Braida (4), ora è quindi disponibile una terza area nel territorio moglianese. “Con l’incremento delle aree destinate ad orti sociali, vogliamo favorire i cittadini in difficoltà e coloro che, non avendo terreni propri, sono in situazioni di disagio lavorativo, economico o fisico, agevolandoli nella pratica dell’orticoltura. Si tratta di creare occasioni di socializzazione, di vita attiva e positiva. L’esperienza ci dice che la strada è giusta e che vale la pena percorrerla ancora,” dichiara il sindaco Carola Arena.