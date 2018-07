Scenari di un futuro prossimo venturo con Oscar di Montigny

TREVISO Cosa ci aspetta nelle prossime decadi? Quali saranno gli scenari economici e i cambiamenti in vista? E, soprattutto, quali i rischi e le opportunità per gli imprenditori? A rispondere a queste domande il prossimo giovedì 12 luglio (alle ore 20) all’Hotel Maggior Consiglio di Treviso ci sarà il divulgatore Oscar di Montigny. La serata, aperta a tutti, dal titolo “Protagonisti del cambiamento”, è organizzata dalla Regione Veneto in collaborazione con Federmanager Veneto, associazione che raggruppa oltre 5000 dirigenti d’azienda. Direttore marketing, comunicazione e innovazione del Gruppo Mediolanum, autore del saggio “Il tempo dei nuovi eroi”, di Montigny illustrerà i grandi trend prossimi venturi, suddividendoli in tre date cardine, il 2020, il 2030 e il 2045. “Si tratta di tre date cruciali, che ricorrono in tutte le principali analisi e ricerche sugli scenari futuri, che implicheranno grandi cambiamenti.

Obiettivo della mia relazione sarà quello di raccontarli nel dettaglio agli imprenditori, per far sì che non si trovino impreparati, illustrandone rischi ed opportunità. In una logica, però, che riconduca l’uomo al centro dei processi sociali, religiosi e politici, in quella che io chiamo “Economia 0.0”, ovvero un’economia sostenibile che esprima la capacità di coesistere insieme, nella relazione col tutto e non soltanto come parte a se stante”.