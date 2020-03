Troppe persone e polemiche: Osteria senz'oste chiude per il Coronavirus

Il Coronavirus ferma anche l'Osteria senz'oste di Valdobbiadene. Nell'ultimo fine settimana lo storico locale sulle colline del Prosecco è stato letteralmente preso d'assalto da centinaia di persone arrivate per un brindisi in compagnia.

Due i problemi principali: i grandi assembramenti sono un rischio concreto per la diffusione del virus, andando contro tutte le regole di buonsenso imposte in questi giorni dal Governo. Decine di persone si sono trovate a bere e mangiare in uno spazio di pochi metri, ignorando tutti i divieti e le norme di prevenzione. Una situazione a cui si è aggiunta la polemica dei residenti di Valdobbiadene per le decine di auto parcheggiate in mezzo alla strada che hanno reso a dir poco complicata e pericolosa la circolazione nei pressi della celebre osteria (vedi foto sotto). Con l'inizio della nuova settimana il titolare, Cesare De Stefani, ha deciso di chiudere le porte dell'osteria da ieri, lunedì 9 marzo, fino almeno al 3 aprile. Si tratta di una chiusura temporanea ovviamente, in attesa della fine dell'emergenza Coronavirus. Fino a quel momento il titolare ha pensato bene sia meglio evitare nuovi assembramenti e brindisi troppo affolati nell'amatissimo locale di Valdobbiadene.