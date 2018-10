Associazione Solo per il Bene: in sede arriva il Vescovo per un caloroso saluto

Sua Eccellenza il Vescovo sabato ha visitato l'associazione Solo per il Bene alla presenza del sindaco Luciano Franzin, Don Gazzelli, Don Querin, il Presidente di Federsolidarietà Eugenio Anzanello e Federico Pesce, Presidente della Onlus Santacroce. Il Direttivo di Solo per il Bene nell'occasione ha presentato l'associazione e tutte le progettualità poste in essere. Vivo apprezzamento è stato espresso dal Vescovo al Coordinatore Daniele Furlan del Comitato Melograno per il crescente lavoro aggregativo nel territorio. Nel frattempo, altre quattro associazioni hanno aderito nelle scorse settimane e tutto sarà ora gestito dalla Sala Multimediale presentata sabato in collegamento con Ketty Zecchin di Creativamente Abili.