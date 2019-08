Una messa per ricordare Lorenzo De Pieri ad un anno dalla scomparsa

Sabato 31 agosto alle 19, presso la chiesa parrocchiale di Paese, sarà celebrata una Santa Messa per ricordare, ad un anno dalla sua scomparsa, Lorenzo De Pieri. Male incurabile: addio a Lorenzo De Pieri, ex infermiere del Suem

„De Pieri era molto conosciuto a Treviso: per 40 anni ha lavorato presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso: negli ultimi anni aveva combattuto contro la leucemia, male incurabile a causa del quale era mancato il 31 agosto 2018.“



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.trevisotoday.it/cronaca/paese-lorenzo-de-pieri-suem-31-agosto-2018.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/TrevisoToday/2093810924699 fa sapere la famiglia- Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque noi siamo, nei nostri cuori saranno sempre vivi».