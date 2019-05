Comunali 2019: Katia Uberti è il nuovo sindaco di Paese

Una vittoria chiave per la Lega è arrivata nel Comune di Paese, dove Katia Uberti è stata eletta sindaco, in rappresentanza delle liste elettorali: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e "Paese con Katia Uberti".

Una vittoria netta contro i rivali Martino De Marchi e Rosella Lorenzetto. Sulla sua pagina Facebook, il nuovo sindaco ha lanciato un importante messaggio agli elettori: «Un grazie a tutti voi e ai miei candidati consiglieri per l'impegno, la determinazione e soprattutto la fiducia che avete riposto nella mia persona. Mi avete dato una carica incredibile nei momenti più delicati della competizione, soprattutto negli ultimi giorni quando le energie cominciavano ad esaurirsi dimostrando uno spirito di squadra incredibile, proprio come speravo. Paese ha bisogno di una squadra di persone concrete, capaci e disponibili e voi lo siete. Credo che i cittadini abbiano compreso tutto questo, li ringrazio per averci ascoltato, consigliato e supportato».