Il Pamali Festival cala l’asso Asian Dub Foundation

Alla sua 9^ edizione il Pamali Festival conferma il suo carattere originale offrendo una consolidata vetrina a realtà affermate e a quelle emergenti e soprattutto è inarrestabile officina di produzioni originali. 6 giorni di appuntamenti con musica live, performance artistiche, DJ set, laboratori per grandi e bambini, incontri, spettacoli di fuoco e flow art, con uno sguardo attento anche all’arte contemporanea con il percorso espositivo Pamarte “706 Arte in Quota”, e ancora cucina biologica, campeggio, un mercatino e tante sorprese. Il Pamali Festival ancora una volta offre i suoi spazi aprendo i confini a tutte le espressioni artistiche più vitali e interessanti. Il nome PAMALI sta per "Pace, Amore e Libertà", parole adottate per comporre il nome dell’impegno che l’Associazione Pamali Project si pone: la creazione di uno spazio in cui fondere arte e musica, sperimentazione, partecipazione e valorizzazione del territorio. Il festival animerà la vallata della splendida Valbelluna, in particolare il Passo San Boldo, terra di confine fra la provincia di Treviso e quella di Belluno, passaggio di interesse storico, sportivo e naturalistico.

Tra gli headliner di questa edizione: il concerto, in esclusiva per il Nordest, del collettivo anglo-asiatico degli Asian Dub Foundation, con il loro inconfondibile sound fatto di una combinazione di ritmi jungle, linee di basso indu-dub, energia e chitarre punk rock, struggenti sitar e samples indiani, supportate da liriche militanti sparate nello stile furioso e veloce del rap e del reggae, Luca Bassanese con una miscela di musica popolare con ritmi sfrenati e influenze electro-balkan. Da Londra la stravaganza dei Tankus the Henge con una gran carica inaspettata di funk, rock’n’roll e punk gitano. Con più di 1000 concerti il loro live è diventato uno show incredibile che conduce tutto e tutti in un’estasi di pura felicità. E ancora Lehmanns Brothers, la funk band francese del momento, The Admirals, Savana Funk, Shanti Powa, IPERcusSONICI, EBM Earth Beat Movement. Grandi nomi e nuove scoperte musicali (Rio Terà, Ab Origine…) che si esibiranno nel village stage. Sin dalla sua prima edizione il ‎Pamali Festival ha avuto come intento quello di unire alla musica altre forme di cultura e arte; ritorna anche quest’anno "Pamarte - 706 Arte in Quota"con opere e installazioni di artisti scelti tra i più significativi del panorama nazionale e internazionale, che vedrà la presenza di artisti in residenza, che esporranno le loro opere e svilupperanno i loro progetti nei sei giorni del festival.

Tra gli artisti presenti, da segnalare l’inglese Flee Jones, fabbro e creativa, è stata parte del team di artisti che hanno creato le sculture per la cerimonia di chiusura dei Giochi paralimpici di Londra e nel 2015 ha lavorato con l’artista Joe Rush, costruendo una scultura di 27 metri per il palco principale del Glastonbury, il più grande e il più prestigioso festival musicale e di spettacolo del Regno Unito. Le sue creazioni in metallo possono essere viste all’Unfairground (Glastonbury Festival), al Walk the planks Fire Gardens e al Burning Man (USA); direttamente da Mutonia (“villaggio degli scarti" di Santarcangelo di Romagna) Nikki Rifiutile, parte del gruppo Mutoid Waste Co. dal 1992, capace di dar vita a qualsiasi materiale di recupero trasformandolo in qualcosa di nuovo. Si specializza nella realizzazione di opere di illuminazione, mobili d'arredo e sculture particolari. Da Torino arrivano invece Bamboolero, con costruzioni ecosostenibili realizzate in bambù a Km 0, pianta infestante il cui utilizzo non crea deforestazione ed è reperibile in quasi tutto il mondo. E ancora Collettivo Caleido (Antonio Pipolo e Nicola Pisanti) con un sistema interattivo di proiezione laser a interagire con la musica del festival e con il contesto naturale della valle. Grande spazio anche alla flow art con le performance di fire-dancer di calibro internazionale che daranno vita al "PAMALI Flow". Non mancherà un ampio spazio per la cucina biologica.

Tra i progetti dell’Associazione Pamali Project la Bio Pizza, nata dalla passione per gli ingredienti biologici e dalla volontà di promuovere il consumo consapevole di prodotti locali e di sana qualità. Lo staff del Pamali mette letteralmente le mani in pasta per dare vita ad una pizza biologica, prodotta con ingredienti a Km 0. Inoltre, per il secondo anno il Pamali Festival va in trasferta: a Caorle un anticipo del festival che si svolgerà dal 10 al 15 agosto 2018 al Passo San Boldo (BL). Sabato 30 giugno e Domenica 1 luglio 2018 dalle 17.00 si terrà il “PAMALI PreFestival ON THE BEACH” alla VELA DELL'ORSO, Lungomare Venezia - Spiaggia di Ponente, Caorle (VE) con dj set, musica live e lambretta-vespa day.

Programma completo: http://www.pamali.it ◦ ◦ ◦ TICKETS Disponibili abbonamenti e day-ticket: 🎫http://bit.ly/Pamali_Festival18_Tickets Il biglietto include: area concerti, camping e parcheggio. Full Festival Pass - 6 days • 55 € + D.P. 3-DAY PASS • 40 € + D.P. Biglietto ingresso venerdì 10 agosto • 10 € + D.P. Biglietto ingresso sabato 11 agosto • 15 € + D.P. Biglietto ingresso domenica 12 agosto • 15 € + D.P. Biglietto ingresso lunedì 13 agosto • 15 € + D.P. Biglietto ingresso martedì 14 agosto • 10 € + D.P. ◦ ◦ ◦camping e parcheggio sono inclusi nei prezzi dei biglietti e dei pacchetti abbonamento◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦In caso di pioggia area totalmente coperta◦ ◦ ◦

