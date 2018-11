Vietato stendersi per terra o sulle panchine: a Treviso scatta l'ordinanza anti-degrado

Dalla polemica sulle panchine sono passati almeno vent'anni. Era il 1997 quando il sindaco-sceriffo Giancarlo Gentilini decise di toglierle dal centro di Treviso perché ricettacolo di "migranti" e "clochard" che le utilizzavano come bivacco notturno e diurno. Misura per il decoro si diceva allora. Oggi la giunta del sindaco Mario Conte ci riprova e lancia la novità: a breve potrebbe scattare il divieto di stendersi per terra, oppure sulle famosissime panchine che, peraltro, dopo la 'razzia' dello sceriffo, a Treviso si contano sulle dita di una mano.

La nuova misura, come riporta questa mattina il Gazzettino di Treviso, dovrebbe andare a braccetto con altre modifiche del regolamento di polizia locale che già al tempo del sindaco Manildo aveva visto l'introduzione di ulteriori divieti, sempre avendo come obiettivo la salvaguardia del decoro. Se le modifiche di cui si parla diventeranno effettive anche la Loggia dei Cavalieri verrà 'ripulita' dei giovani che oggi la frequentano quasi ogni pomeriggio a cavalcioni sui parapetti. Banditi anche le esibizioni e i talent show improvvisati.