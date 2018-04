"Hai una brutta pancia", lo sfogo social di Melita agli haters dopo il parto

TREVISO La Melita di Marca furiosa sui Social. La modella trevigiana e show girl della tivù Melita Toniolo condivide una sua foto dopo alcuni mesi dal parto del piccolo Daniel. Tra complimenti e critiche sul suo corpo - in particolare sulla sua "pancetta" - Melita risponde così: "Ora la mia pancia è nobile come il mio cuore. Siamo quello che siamo, in una società che vuole farci diventare perfette a tutti i costi, scorriamo le foto e ci vengono i magoni e i pensieri. Ma siamo quello che siamo. E dobbiamo accettarlo.Senza tanti filtri. Siamo così!"

"E quelle che commentano sotto "hai una brutta pancia" rispondo: - continua Melita sui Social - la mia pancia sarà anche brutta ma si rimette a posto...la tua cattiveria invece, non penso abbia speranze" W le mamme....e w anche le mamme che piano piano hanno voglia di rimettersi in forma!". Di certo l'ex gieffina non si farà fermare da qualche mamma haters sul web: la Melita nazionale rimane ancora, all'età di 32 anni, icona sexy di Marca anche per la sua "pancetta", amata e "firmata" dallo Sceriffo Gentilini durante il ventennio leghista.