Ponte di Piave dona i soldi dei Panevin a favore di Advar

Martedì 28 gennaio nella sala consiliare alla presenza del Sindaco Paola Roma, della Giunta, dei Comitati Panevin si è svolta la cerimonia di consegna ad Advar dell'incasso raccolto in occasione dei tradizionali falò dell’Epifania.

«Ponte di Piave – ha dichiarato il sindaco Paola Roma - ha da sempre un forte legame con Advar, una realtà che è diventata negli anni un punto di riferimento per tutta la provincia di Treviso e ringrazio i volontari che sono fondamentali nella cura e nel prendersi cura delle persone. La raccolta fondi da destinare all'associazione è la riprova che i cittadini di Ponte di Piave conoscono davvero la cultura della solidarietà mettendo il loro impegno in un appuntamento come quello della tradizione dei Panevin. Ringrazio in particolare - ha concluso il sindaco – l’associazione Insieme per San Nicolò, l’associazione Festeggiamenti Busco, Amici di Levada, Amici di Via Concie e il Comitato Borgo Roma per la sensibilità, attenzione, vicinanza a questa importante associazione di solidarietà sociale». «Tutti noi dell’Advar – ha dichiarato la presidente Anna Mancini Rizzotti – siamo riconoscenti al sindaco ed ai comitati dei Panevin: ogni anno sono vicini alla nostra associazione, dedicandole il ricavato della serata di festa, a cui i cittadini partecipano con giocoso e solidale affetto».