Paninata "abusiva" sotto la Loggia dei Cavalieri: gli studenti provocano il Comune

"Paninata Pirata" è questo il nome della manifestazione in programma sotto la Loggia dei Cavalieri sabato 11 gennaio, voluta dal "Coordinamento degli studenti Medi" di Treviso per protestare contro le nuove regole imposte dal Comune a tutela del monumento.

Il "Coordinamento degli studenti Medi" commenta l'iniziativa con queste parole: «Troviamo vergognoso e senza alcun senso civico che l'amministrazione e la Polizia locale si affannino a multare ragazzi che si siedono ad ascoltare musica, a parlare e mangiare un panino. E' chiara la volontà dell'amministrazione di rendere la Loggia un luogo privo di socialità». L'invito dei giovani è quello di presentarsi alle ore 13 di sabato con un panino in mano sotto il celebre monumento trevigiano, infrangendo di fatto il divieto comunale di consumare cibi e bevande nei pressi della Loggia.

«Sarei curioso di sapere come questi ragazzi giustificano le spese onerose (di cui tutta la comunità da sempre si è fatta carico) per raccogliere carte, lattine, sacchetti e rimuovere le scritte con pennarelli e spray. Mi piacerebbe fossero messe in conto al "Coordinamento studenti Medi» è il commento del consigliere Davide Acampora a cui fa eco il sindaco di Treviso, Mario Conte, che chiude la questione con queste parole dal suo profilo Facebook: «Ovviamente i ragazzi non hanno capito il senso della regolamentazione e dei divieti: vorrei mostrare loro i costi di pulizia della Loggia per raccogliere carte, lattine e sacchetti. In ogni caso, gli auguro una buona "paninata pirata", purché vengano rispettate le persone e il luogo. E una volta finita la manifestazione, lasciare pulito. Grazie»