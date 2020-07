Addio a nonna Paola, aveva perso la figlia nella tragedia di Los Roques

Ha perso la vita in un anno bisestile, proprio come l'amata figlia Bruna scomparsa 12 anni fa nella tragedia aerea di Los Roques, al largo del Venezuela. Paola Fontana è morta mercoledì 15 luglio senza avere una risposta al mistero che le ha portato via figlia, genero e due nipotine. Avrebbe compiuto 83 anni il prossimo 1 dicembre.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", a dare l'annuncio della sua scomparsa è stato il marito Romolo Guarnieri colpito da un'altra tragica perdita dopo il dramma irrisolto di Los Roques. La coppia viveva a Noale, in provincia di Venezia: nelle ultime settimane le condizioni di Paola erano peggiorate. Si era fatta visitare dal medico di base ma nulla sembrava far presagire la tragedia in arrivo tanto è vero che Paola e il marito avevano in programma di partire per qualche giorno di vacanza in montagna. Mercoledì 15 luglio la situazione è precipitata e Paola ha perso la vita nel giro di poche ore. La sua famiglia era molto legata a quella di Paolo Durante, originario di Ponzano Veneto e marito della figlia di Paola, anche lui scomparso nel disastro aereo di Los Roques. Nonna Paola, come la chiamavano le sue amate nipotine, era rimasta orfana da giovane. Una vita segnata da molte sofferenze, ma anche dalla gioia che il marito e la famiglia hanno saputo regalarle. Oggi la piangono i figli Silvia e Davide, il genero, la nuora i nipoti e tutti i suoi parenti. I funerali saranno celebrati lunedì 20 luglio alle ore 10 nella chiesa arcipretale di Noale: su disposizioni della diocesi non potranno partecipare alla cerimonia più di 110 persone. Dopo la messa la salma verrà cremata.