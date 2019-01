"La sfida impopulista": l'ex premier Paolo Gentiloni torna nella Marca

Venerdì 25 gennaio alle ore 21, la Libreria Ubik di Castelfranco ospiterà l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni per parlare del suo nuovo libro: “La sfida impopulista”, in cui si ripercorrono le tappe della sua recentissima esperienza alla guida del Governo Italiano.

Dalla crisi sociale alla questione delle banche, molto cara ai veneti così come quella dell'autonomia regionale da lui promossa, dall'emergenza migranti alle grandissime opportunità in Africa, alle tensioni in Europa e il terrorismo. Il racconto e la lettura scorrono tra citazioni, riferimenti e aneddoti interessanti. Ma, al predecessore di Giuseppe Conte, interesserà soprattutto spiegare cosa è cambiato nello scenario italiano, cos'è il potere nel nuovo millennio, indicare le prospettive possibili del centro-sinistra in Italia e nel Veneto ed evitare la minaccia dell'onda sovranista. L'incontro, aperto a tutti, sarà ad ingresso libero.