Trovato in casa senza vita, papà trevigiano muore a soli 37 anni

Lo hanno trovato senza vita al terzo piano della casa colonica che aveva appena finito di ristrutturare. Una tragedia che ha lasciato sconvolti familiari e amici di Paolo Parzianello, trentasettenne residente a San Polo di Piave.

Come riportato dal sito "Oggi Treviso" è stato il padre della vittima a trovare il corpo senza vita del figlio. Inutili i soccorsi. Paolo non era malato e non aveva problemi con il lavoro. Grande appassionato di moto, in paese lo ricordano in molti per la sua grande simpatia e cordialità. La tragedia è avvenuta nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 gennaio in via Callarghe a San Polo di Piave dove Parzianello viveva insieme alla famiglia. La sua scomparsa improvvisa lascia nel dolore la moglie Eleonora e il loro bambino di appena un anno e mezzo d'età. Su Facebook i familiari hanno creato un profilo in memoria del trentasettenne dove chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e incontrarlo può lasciare un ultimo messaggio di saluto e cordoglio. La data dei funerali non è ancora stata resa nota ma sarà annunciata nel corso delle prossime ore.