Festa del papà: imprenditore dona 36 tablet ai bambini della scuola elementare

Una festa del papà davvero speciale quella festeggiata nelle scorse ore alla scuola elementare San Francesco di Conegliano. Simone Perin, imprenditore trevigiano e genitore ha deciso di donare ben 36 tablet agli studenti dell'istituto.

La cerimonia di consegna, come riportato da "La Tribuna di Treviso", è avvenuta proprio nel giorno di San Giuseppe, martedì 19 marzo, data in cui ricorre la festa del papà. Presenti all'evento il preside della scuola, Luciano Maschio, la vice Michela Pianca, il sindaco Fabio Chies e gli assessori Claudio Toppan, Gianbruno Panizzutti e Floriano Zambon. Simone Perin è tra i promotori del Consorzio Bio del Prosecco ed essendo lui stesso un papà ha pensato bene di regalare ai bambini della San Francesco uno strumento che potesse essere molto utile per il loro apprendimento. I 36 tablet, dotati di software e applicazioni calibrate per essere utilizzati dai bambini, sono stati programmati da un team di informatici che nelle prossime settimane saranno a disposizione degli insegnanti per guidarli nell'utilizzo più corretto nell'insegnamento. Alla donazione dell'imprenditore trevigiano, altri genitori hanno voluto donare (questa volta chiedendo di rimanere anonimi) una lavagna multimediale con computer e stampanti alla scuola de La Nostra Famiglia. Un gesto meraviglioso per aiutare chi ha davvero bisogno d'aiuto e una splendida testimonianza di come le collaborazioni tra pubblico e privato possano funzionare e lasciare il segno.