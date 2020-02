Parcheggi e transiti abusivi in centro storico, il sindaco: «Tolleranza zero»

Due episodi accaduti negli ultimi giorni hanno rinfocolato il problema dei parcheggi abusivi e dei transiti non autorizzati in centro storico ad Asolo. Il primo caso ha riguardato un Suv trasversalmente parcheggiato su due posti riservati ai disabili e quindi rimosso dal carro attrezzi dopo la segnalazione del sindaco Mauro Migliorini.

Il secondo è riferito invece ai ciclisti che nell’attraversare via Browning, attualmente chiusa al traffico per i lavori in corso, transitano in bicicletta sotto i portici riservati ai pedoni, noncuranti delle indicazioni stradali che segnalano l’interruzione della via e dei cartelli che avvertono che il transito alle biciclette sotto i portici è consentito “solo se condotte a mano”. Ma i due casi sopra elencati sono solo la punta dell’iceberg di una maleducazione sulla strada che nel centro storico del borgo ha raggiunto ormai il livello di guardia. «In merito alla situazione nel centro storico - afferma il Sindaco Mauro Migliorini - nelle ultime settimane sono aumentate le problematiche, anche legate ai lavori in via Browning e nonostante le indicazioni stradali per automobilisti e ciclisti. C’è mancanza di senso civico e in molti parcheggiano in posti inadeguati, riservati ai disabili o ai residenti, o recano intralcio alla viabilità». Per risolvere quella che si profila come un’emergenza per la mobilità in centro, lunedì mattina il sindaco ha avuto un incontro con i rappresentanti delle forze dell’ordine locali nel quale sono state concordate tre azioni per la prevenzione e repressione dei comportamenti irregolari. Per prima cosa saranno istituite delle pattuglie miste Forze dell’Ordine-Polizia locale che in orario serale controlleranno la viabilità non solo del centro storico ma anche dell’immediato circondario. Sarà inoltre eseguita la rimozione coatta di tutti i veicoli che occupano abusivamente i posti auto per i residenti e per i possessori di permesso in centro storico, i posti auto per i disabili, i posti riservati alle forze dell’ordine e ai mezzi di soccorso o che parcheggiano abusivamente davanti ai passi carrai o sui divieti di transito. Infine, nei fine settimana e in alcune fasce orarie, l’intero centro storico sarà presidiato dai tutori dell’ordine, con un’attenzione particolare per l’area attorno a via Browning. «Tolleranza zero per i comportamenti abusivi - conclude il Sindaco - Questa non è una vittoria, ma è una sconfitta dell’educazione civica, del senso civico, del rispetto reciproco e del buon vivere».