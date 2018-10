Lavori in città: chiudono i parcheggi Pattinodromo e Cantarane

Giovedì 18 e venerdì 19 ottobre: due veri e propri giorni da incubo per chi deve parcheggiare in centro a Treviso. Dopo la chiusura odierna dell'affollatissima area di sosta del Pattinodromo, venerdì 19 ottobre, fino alle ore 20, anche il parcheggio Cantarane rimarrà chiuso al traffico per una serie di lavori di sondaggio geologico.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", tra oggi e domani a Treviso saranno all'incirca 500 i posti auto in meno del solito. Se nella giornata di giovedì il Pattinodromo è rimasto chiuso per tutta la giornata creando non pochi disagi agli automobilisti arrivati in zona, venerdì toccherà all'area del parcheggio Cantarane chiudere i battenti. Sarà inaccessibile dalle ore 7 fino alle 20. I lavori in corso, approvati dall'amministrazione comunale nelle scorse settimane, serviranno a svolgere i rilievi per la realizzazione del nuovo parcheggio del Pattinodromo e di un imponente multipiano che sorgerà nell'attuale area del Cantarane. Due opere molto ambiziose, su cui il Comune ha investito molto. Le due chiusure avvenute in queste ore saranno quindi nulla in confronto al momento in cui inizieranno i lavori nei due parcheggi, che costringeranno gli automobilisti a fare a meno di due aree di sosta cruciali per il parcheggio in città.