Mogliano: 40 parcheggi a pagamento diventano a disco orario

Nei mesi di aprile e maggio una quarantina di parcheggi del centro di Mogliano saranno a disco orario, per 60 minuti, anziché a pagamento. Rimarranno a pagamento solo quelli nell’area delle ex Rossi.

La decisione è stata presa dal sindaco Arena in considerazione delle esigenze espresse in particolare da cittadini anziani e disagiati e dai commercianti relativamente alle modalità di parcheggio nelle aree centrali interessati da numerosi interventi di riqualificazione. «Il piano parcheggi che abbiamo messo in atto a gennaio, come verificato, sta funzionando egregiamente e consente a tutti coloro che si recano in centro di parcheggiare in stalli liberi anche nei giorni di mercato. La decisione adottata ora, di sostituire per una quarantina di posti la sosta a pagamento con quella a disco orario per 60 minuti, vuole dare un ulteriore aiuto ai cittadini più deboli e che hanno difficoltà a camminare, agevolandoli negli spostamenti. E’ chiaro che questa scelta va incontro alle difficoltà espresse dai commercianti che siamo convinti ne riceveranno un beneficio» ha commentato il sindaco Carola Arena Il primo cittadino ha anche potuto constatare, a seguito di un recente sopralluogo, che i lavori dei quattro cantieri attivi nelle zone centrali sono a buon punto e stanno proseguendo secondo il cronoprogramma. «Si tratta di portare ancora un poco di pazienza per i disagi di questi ultimi due mesi. Poi finalmente, avremo un centro storico completamente riqualificato» ha concluso.