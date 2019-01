Rivoluzione parcheggi a Mogliano: pronti oltre 700 posti auto gratuiti

Una vera e propria rivoluzione per la sosta in città. Mogliano rivoluziona il centro e presenta 1325 nuovi posti auto a disposizione dei cittadini, a partire già dalle ore 14 di oggi, lunedì 14 gennaio, con l’inizio ufficiale dell’avvio dei lavori di riqualificazione di Piazza Donatori di Sangue.

I parcheggi aggiuntivi rispetto a quelli attuali saranno ben 170. Esattamente 736 saranno liberi, 266 a disco orario, con ulteriori 109 posti auto a regime misto (tra libero e a disco orario) e 214 a pagamento, di cui 144 privati aperti all’uso pubblico a fianco della stazione. Nel dettaglio (i numeri riportati tra parentesi corrispondono ai posti auto disponibili) i parcheggi liberi saranno: via Toti dal Monte (n.74), via Marconi (n.37), via Degli Alpini 40, via Granatieri di Sardegna (n.17), via Pra’ Dei Roveri (n. 226), via Menotti (39), via Trevisanato (50), piazza Trevisanato (45), Parco Piscine (78), via Barbiero (90). Il parcheggio libero solo il lunedì mattina dalle ore 7.30 alle 14.30 sarà quello di via Tavoni con 40 posti auto. Disco orario solo il lunedì fino alle 15.30 anche in via Verdi con 109 parcheggi.

Le aree di sosta sempre a disco orario saranno invece in: via Pia (n.85), via De Gasperi (n.60), piazza Pio X (n.50), parcheggio del cimitero (n.71). In particolare il parcheggio di fronte al cimitero sarà totalmente disponibile a disco orario di 90 minuti dalle 15.30 alle 20 di lunedì, il martedì e giovedì dalle 8 alle 20 e nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato dalle 15.30 alle 20. Sarà invece disponibile per metà superficie (lato via Dalla Chiesa) dalle 8 alle 15.30 mercoledì, venerdì e sabato perché occupato dal mercato del pesce e degli ortaggi, e totalmente indisponibile il lunedì mattina perché occupato dai banchi del mercato. A pagamento resteranno all'incirca 200 posti auto divisi tra due parcheggi: il Metropark (n.144) e quello in via IV Novembre (n.70). Il sindaco di Mogliano, Carola Arena, commenta con queste parole l'iniziativa. «Il Piano straordinario dei parcheggi parte con l’apertura dei lavori per la realizzazione della nuova Piazza Donatori di Sangue che darà presto un’area riqualificata al tradizionale mercato moglianese. Sono disponibili più di 1300 posti, oltre 170 in più oltre agli attuali. Da oggi è in distribuzione anche una mappa che raccoglie i parcheggi disponibili per favorire la conoscenza di tutte le opportunità. Sarà comunque a disposizione la polizia locale, presente nei giorni di mercato, per fornire eventuali informazioni sulle soluzioni disponibili. Confidiamo nella collaborazione dei cittadini e ci scusiamo per i disagi. Stiamo lavorando per riqualificare il Centro storico di Mogliano, un importante obiettivo che la nostra Città aspetta da oltre 40 anni e che con impegno stiamo portando avanti».