Natale a Treviso: la mappa dei parcheggi consigliati dal Comune

Nei prossimi weekend (6-7-8, 13-14-15 e 20-21-22 dicembre), in occasione del Natale Incantato 2019, saranno presenti a Treviso numerose iniziative di grande richiamo che richiederanno l’adozione di misure preventive per evitare blocchi del traffico a ridosso delle Mura. Il consiglio del Comune, dunque, è quello di utilizzare i parcheggi esterni al centro storico, con tempi di percorrenza verso Piazza dei Signori dai 5 ai 20 minuti a piedi. In questo modo la viabilità in centro non sarà congestionata e gli automobilisti in arrivo a Treviso troveranno posto senza perdere troppo tempo.

La mappa dei parcheggi consigliati

I principali luoghi di sosta sono: il parcheggio “Pattinodromo” (5 minuti dal centro), gli stalli lungo la strada nella zona di via Lanceri di Novara (10 minuti dal centro), il parcheggio Silo alla Cittadella delle Istituzioni (20 minuti dal centro), il parcheggio interrato sottopiazza della Cittadella delle Istituzioni (18 minuti dal centro), il parcheggio nella zona dell'Eden Cafè (20 minuti dal centro), parcheggio interrato Valigione di via Olivi (15 minuti), sosta su strada in via Monterumici (18 minuti), parcheggio nella struttura “Miani” (18 minuti), Metropark della stazione ferroviaria (10 minuti), parcheggio multipiano Dal Negro (10 minuti), Aree parcheggio Ospedale Ca’ Foncello (20 minuti), parcheggio Stadio Tenni/Foro Boario (15 minuti a piedi) e il parcheggio in zona via Rota a 20 minuti a piedi dal centro città.