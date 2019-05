Asolo, novità per il parcheggio: introdotta la sosta di cortesia

Importante novità per chi parcheggia la macchina ad Asolo. Da giugno i parcometri di Piazza Garibaldi e Piazza Brugnoli saranno sostituiti per fare posto alla sosta di cortesia: si tratta di 20 minuti concessi gratuitamente dal Comune per consentire a visitatori e residenti brevi soste per svolgere veloci commissioni.

L'iniziativa, nata in accordo con l'Ascom di Asolo, rientra tra le azioni per agevolare chi ha bisogno di eseguire piccole commissioni o acquisti veloci in città, senza dover pagare nulla per la sosta. E' un ulteriore scelta che va nella direzione di promuovere la vitalità del centro, dei servizi e delle attività commerciale e una maggiore accessibilità e fruibilità del centro. Per poterne usufruire, si sottolinea che è necessario che l’utente passi comunque al parcometro e, premendo il tasto verde, ottenere il ticket da esporre sul parabrezza dell’auto. E' possibile una sola sosta di cortesia nella mezza giornata. «L’introduzione della sosta di cortesia, adottata con successo in altri Comuni, dove ha permesso di facilitare gli acquisti nelle attività commerciali - dichiara il sindaco Migliorini - rappresenta uno dei tanti temi cruciali per lo sviluppo di un territorio e del suo tessuto imprenditoriale. Crediamo sia un atto di attenzione verso il cittadino consumatore e un’apertura che darà respiro alle attività commerciali del centro storico».