Parcheggia nel posto per i disabili con il pass del marito morto 10 anni fa

Il traffico e la folla del mercato settimanale non erano un problema: con il pass del marito morto 10 anni fa lei continuava a parcheggiare in Piazza Giorgione come se nulla fosse, occupando il posto auto di chi ne aveva davvero bisogno.

Protagonista della vicenda, riportata da "La Tribuna di Treviso", una signora settantenne sorpresa dalla polizia locale di Castelfranco nel parcheggio per disabili senza averne il permesso. Tutto è iniziato durante il mercato settimanale in Piazza Giorgione quando i vigili, durante un normale controllo, hanno notato che l'auto in sosta nel posto auto riservato ai disabili aveva un tesserino scaduto ormai da alcuni mesi. Insospettiti, gli agenti della polizia locale hanno avviato i controlli sul nome scritto nel tesserino e si sono accorti che l'uomo era morto ormai da 10 anni, marito della signora che aveva parcheggiato l'auto per andare al mercato. L'aspetto preoccupante è che l'auto non era nemmeno intestata alla signora ma a un altro suo parente, il che fa presupporre che il tesserino del defunto sia stato utilizzato moltissime volte prima che i vigili se ne accorgessero. La signora sarà multata con una sanzione che può andare dai 42 ai 173 euro mentre il tesserino irregolare è stato immediatamente sequestrato.