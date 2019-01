L'idea del Comune: un nuovo parcheggio al posto della stazione delle corriere

Spostare la stazione delle corriere nell'area dell'ex Al Cuor in via Pinelli, liberando così uno spazio enorme a due passi dal centro. Un progetto in cantiere già da diverso tempo a Treviso. La grande novità di questi giorni però sarebbe la decisione del Comune di creare un nuovo maxi-parcheggio nell'area che verrà lasciata libera dalle corriere.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il sindaco Mario Conte ci terrebbe molto a valorizzare un'area del centro storico finita, soprattutto negli ultimi anni, al centro di continue polemiche sul degrado e la criminalità. L'operazione richiede però molta pazienza. Dopo i lavori al parcheggio del Pattinodromo (che partiranno entro fine anno e lo renderanno interrato) e quelli previsti al Cantarane, l'area di sosta della stazione delle corriere potrebbe impiegare diversi anni per essere realizzata. Un progetto che il sindaco di Treviso spera comunque di completare entro la fine del suo primo mandato. L'intesa con Mom sembra essere stata raggiunta già da tempo. Resterebbe da avviare la trattativa con l'immobiliare attualmente proprietaria dell'area e, una volta completato il trasloco della stazione, tutto sarebbe pronto per la creazione dell'enorme area di sosta a due passi dal centro storico. Dopo la parziale chiusura delle Ztl volute dalla giunta Manildo, il progetto dell'amministrazione Conte farebbe, con il nuovo parcheggio, un altro importante passo verso il ritorno delle auto in centro favorendo soprattutto i visitatori in arrivo e i negozianti della città.