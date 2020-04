Coronavirus, parchi ancora chiusi a Villorba: scatta la manutenzione delle aree verdi

I parchi comunali di Villorba sono chiusi al pubblico come previsto dalle misure di contenimento al contagio da Covid -19, ma è in corso la manutenzione programmata di tutto il verde pubblico per mantenerne ordine, decoro e pulizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A migliorare l’attenzione per l’ambiente contribuiscono anche alcune aziende locali del settore. Linea Verde Garden Center di Diego Pietrobon, è sponsor del Comune occupandosi del parco di via Po e delle aiuole del centro di Fontane. Con atto di liberalità, accettato di recente dalla Giunta, la Brussi Costruzioni si è presa in carico per il 2020 della cura del Parco Via Ragazzi del ’99. Le aiuole di via Selghere, via Piave, via Marconi e incrocio di Carità sono curate dalla Bardin Garden Center per onere perequativo.