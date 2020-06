Al Parco degli Alberi Parlanti è tutto pronto per le attività estive: ecco il programma

Dal 28 giugno al 9 agosto il Parco degli Alberi Parlanti tornerà ad offrire una magica ambientazione verde al teatro per bambini e famiglie. All'ombra del grande Cedro del Libano gli spettatori troveranno la prima novità: una grande Arena spettacoli Covid Free realizzata da Gruppo Alcuni insieme allo scenografo milanese Paolo Sansoni per rispondere alle nuove regole dettate dall’emergenza coronavirus. Qui si avvicenderanno due appuntamenti settimanali, che vedranno alternarsi grandi produzioni nazionali di teatro per ragazzi con la magia del teatro di strada.

Nonostante la partenza ritardata di un paio di settimane rispetto agli anni scorsi, il calendario pensato e organizzato da Gli Alcuni prevede ben 15 appuntamenti che faranno compagnia e offriranno preziosi momenti di divertimento ai tanti giovanissimi che rimangono in città durante l'estate. Anno dopo anno, la rassegna si è trasformata in un imperdibile appuntamento per migliaia di famiglie, che saranno sicuramente felici di poter riprendere le buone abitudini. Segnaliamo, il 7/8 agosto, la doppia replica dello spettacolo musicale “Le Quattro Stagioni”, che doveva andare in scena proprio nei giorni del lockdown e vedeva tantissime prenotazioni da parte delle scuole. Il 12 aprile, giorno di Pasqua, sulla pagina Facebook del Teatro Sant’Anna è stata proposta in streaming la versione integrale dello spettacolo-evento. Con questa proposta estiva Gli Alcuni cercano di offrire al pubblico almeno un paio delle date perse a causa della chiusura del teatro.

Dopo l’ottima sperimentazione della scorsa estate la rassegna “Un Posto all’Ombra” si amplia di un nuovo appuntamento settimanale, la domenica pomeriggio alle 17, con le performance più coinvolgenti e innovative degli artisti del teatro di strada: accanto a interessanti novità, gli appassionati troveranno alcuni graditi ritorni.

IL CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI

Domenica 28 giugno – Belle Bolle – Teatro Moro

Mercoledì 1 luglio – Biancaneve, non aprite quella porta – La Contrada

Domenica 5 luglio – One man variety – Madame Rebiné

Mercoledì 8 luglio – Hansel e Gretel – Gli Alcuni con Polpetta e Caramella

Domenica 12 luglio – La casetta di marzapane – Barabao Teatro

Mercoledì 15 luglio – La regina dell’acqua – Gli Alcuni con Polpetta e Caramella

Domenica 19 luglio – Lumaca Lucilla – Acqua Alta Teatro

Mercoledì 22 luglio – Storie di paura – Ditta Gioco Fiaba

Domenica 26 luglio – Horror puppet show – El Becchin

Mercoledì 29 luglio – Il circo del Capi e dell’Assistente – Gli Alcuni

Domenica 2 agosto – Clown Crostino Show – Diego Zanatta

Mercoledì 5 agosto – Il mago e la valigia – Teatro Moro

Venerdì 7 e sabato 8 agosto – Le Quattro Stagioni – Gruppo Alcuni/RecordaRes

Domenica 9 agosto – C’era due volte Rodari – Maga Camaja

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 17.00 | Ingresso 5 Euro | I bambini sotto i 3 anni entrano gratis | In caso di maltempo gli spettacoli non vengono recuperati. Per informazioni tel. 0422.694046 – info.parco@alcuni.it.

LA PRENOTAZIONE ONLINE, IL PAGAMENTO AL PARCO

Per partecipare agli spettacoli è necessaria la prenotazione online da fare sul sito parcodeglialberiparlanti.it | la prenotazione è gratuita e il pagamento del biglietto d'ingresso avverrà direttamente il giorno dello spettacolo al Parco degli Alberi Parlanti.

LE NUOVE REGOLE DI SICUREZZA

Gli Alcuni in questi mesi di lockdown hanno provveduto alla formazione del personale e all’allestimento di un’Arena spettacoli che rispettasse le linee guida per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. Gli uffici tecnici e artistici de Gli Alcuni hanno messo a punto un protocollo di sicurezza che inizia con la prenotazione online, che comporta anche l’accettazione del regolamento. L’arrivo del pubblico nell’Arena spettacoli sarà anticipato rispetto all’inizio dello spettacolo, in maniera da permettere le operazioni di check-in, biglietteria, misurazione della temperatura e accompagnamento nei posti a sedere assegnati.

