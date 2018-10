Contatore bloccato: 150 famiglie restano al buio

All'inizio i residenti pensavano si trattasse di un semplice guasto tecnico ma quando hanno visto che dopo alcuni giorni, l'intera lottizzazione continuava a rimanere al buio, hanno capito che il problema era ben più grave del previsto.

Da quasi una settimana infatti gli abitanti di Parco Ducale, nel quartiere di Santa Maria del Sile a Treviso sono al buio. A riportare la notizia è "Il Gazzettino di Treviso" che spiega come, per un problema tra la società privata che amministra quella lottizzazione (Zemit) e l'Enel, fornitore della corrente, il contatore che dà luce ai lampioni del quartiere sia stato posto a blocco amministrativo. Da diversi giorni quindi le strade di Parco Ducale sono illuminate solo dai fari delle auto. Le 150 famiglie che vivono in zona hanno provato a rivolgersi al Comune per risolvere il problema ma si sono sentiti rispondere che quel quartiere non è di competenza di Ca' Sugana e quindi solo la società Zemit può essere in grado di sbloccare questa complicata situazione. L'assessore Zampese e il consigliere Acampora si sono comunque mobilitati nei giorni scorsi per rispondere alle tante richieste dei residenti. Dopo un intero fine settimana passato al buio, con la paura di rincasare a tarda sera, l'amministrazione ha promesso ai cittadini di intervenire per provare a trovare una soluzione in tempi brevi, riportando il prima possibile la luce nelle strade del quartiere.