Parco Sansovino, c'è chi la staccionata la sistema gratis

MONTEBELLUNA Un intervento a sorpresa è quello che recentemente hanno messo in atto gli operai della cooperativa Eos a cui è affidato l’incarico della gestione della manutenzione ordinaria del verde pubblico presso il Comune di Montebelluna. Un incarico che la cooperativa sociale di tipo B svolge in18 Comuni veneti impiegando persone con disabilità più o meno gravi secondo una formula che non prevede scopo di lucro ma finalità sociali.

Proprio per questo annualmente, qualora il bilancio presente segno “più”, la cooperativa destina i profitti per interventi migliorativi nei comuni in cui opera. A Montebelluna, quindi, dove la cooperativa Eos si occupa del verde di tutte le strade e le piazze, escluso il verde delle scuole gestito direttamente dagli operai comunali, l’intervento ha riguardato la sistemazione della staccionata del piccolo parco autoctono di Sansovino dove per tre giorni sono intervenuti 4 operai con escavatore e trivella sistemando l’area.

Spiega il responsabile della cooperativa Eos, Vincenzo Buzzelli: “Per noi è un piacere poter contribuire al decoro urbano intervenendo, quando possibile, con interventi migliorativi di tutela ambientale e visto che per il 2017 la cooperativa ha ottenuto col proprio lavoro un utile, a Montebelluna, dove gestiamo il verde pubblico da 14 anni, abbiamo deciso di intervenire sulla staccionata di Sansovino che abbiamo rimesso a nuovo”. Conclude il vicesindaco, Elzo Severin: “Grazie alla cooperativa e a tutti i suoi collaboratori sia per l’importante servizio che svolge tutto l’anno, sia per questo intervento gratuito che migliora una delle aree verdi della città”.