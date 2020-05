Parrucchieri abusivi a domicilio: sindaco su tutte le furie

Negli ultimi giorni in municipio a Riese Pio X sono arrivate diverse segnalazioni di persone, professioniste e non, che stanno abusivamente svolgendo attività di acconciatura ed estetica direttamente nelle case dei concittadini. Inoltre i parrucchieri abusivi avrebbero messo in giro la voce che la loro attività a domicilio sarebbe stata autorizzata dal Comune.

Immediata la smentita del sindaco Matteo Guidolin, arrivata via Facebook nelle scorse ore: «Il Comune non ha dato alcuna autorizzazione per lo svolgimento di queste attività, contrariamente a quanto riportatoci da qualcuno. Facciamo presente che in questo momento tale attività è perseguibile non solo da un punto di vista fiscale ed amministrativo, ma anche e soprattutto penale. Tutto ciò, inoltre, rappresenta una grave mancanza di rispetto e un grande danno per tutti gli operatori del settore che stanno rispettando con serietà e grandi difficoltà le regole, ai quali vanno la nostra vicinanza e il nostro impegno per una riapertura quanto più rapida possibile» conclude il primo cittadino.