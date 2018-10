Partecipare il presente: oltre 400 imprese al primo appuntamento della rassegna

Un forte appello alla politica a cercare l’aderenza alla verità, quale presupposto basilare di ogni comunità politica. Un forte appello alla società civile a tornare a mobilitarsi, a rinvigorire la propria vocazione di cittadini, a fare fino in fondo la propria parte, a cominciare dai corpi intermedi - sindacati e associazioni di categoria - per dare il proprio essenziale contributo alla costruzione del bene comune.

È quanto emerso martedì 16 ottobre all’auditorium dell’istituto San Pio X di Treviso che ospitava l’ultimo incontro della 32ª Settimana sociale dei cattolici trevigiani e il primo del ciclo “Conoscere la democrazia per le sfide di oggi e di domani” della scuola di formazione sociale e politica “Partecipare il Presente”. Relatore, Antonio Maria Baggio, docente di filosofia politica dell’Istituto universitario Sophia di Loppiano (FI) sul tema “Populismi e democrazia”.

«Ciascuno di noi continui pure a stare o a votare il partito che ha scelto – ha incalzato una platea composita – ma pretenda dai suoi rappresentanti aderenza alla verità. Pretenda un linguaggio sobrio, non violento, non rancoroso, non improntato alla paura, e scelte non strumentali. E pretenda che chi lo rappresenta faccia lo sforzo per riconoscere l’“altro” come avversario, non come nemico, con il quale ha il dovere di trovare alcune verità di fatto comuni per poter costruire e tenere insieme la comunità politica nazionale. Populismi e democrazia, infatti, presuppongono entrambi l’esistenza di una comunità politica». Passando da Hannah Arendt a Platone, dalla nascita della Costituzione italiana al processo di costruzione della casa comune europea, analizzando la politica nazionale e i partiti dal Dopoguerra a oggi, il contratto di Governo e le opposizioni, le attuali forme della comunicazione politica e della leadership, i valori e gli ideali di fraternità, libertà e giustizia, Baggio ha concluso: «Essere cittadini oggi è compito difficile ma imprescindibile: se la società si mobilita - e un segno di questa mobilitazione è già questa serata promossa da tante associazioni e organizzazioni che lavorano insieme - lo stato delle cose può cambiare. Teniamo conto che il bene è più forte del male, altrimenti non saremmo qui». All’incontro di martedì sera, partecipato da oltre 300 persone, che hanno seguito con attenzione e partecipato con interesse al dibattito finale, seguirà quello del 30 ottobre sul tema “Democrazia e informazione: creazione di senso e di consenso” con relatore Francesco Occhetta, gesuita del collegio degli scrittori di Civiltà cattolica. L’evento si terrà alle ore 20.30 presso la sala conferenze della Camera di commercio di Treviso e Belluno in Piazza Borsa.