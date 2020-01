Passaggi a livello chiusi: al via la terza e ultima fase di lavori

Da martedì 7 a venerdì 18 gennaio tre nuove chiusure per lavori interesseranno i passaggi a livello di Vittorio Veneto. La ripresa delle scuole e delle attività lavorative a pieno regime dovrà fare i conti con le chiusure dei passaggi a livello di: Via Podgora, via del Castello, a Salsa, e di via Martel, tra Santi Pietro e Paolo e Ceneda. Sabato 19 gennaio l’intervento sui binari della tratta vittoriese dovrebbe concludersi. Nel frattempo proseguono anche i lavori di rifacimento del cavalcaferrovia di via Lioni, i lavori dovrebbero concludersi entro il 28 febbraio.