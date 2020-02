Vedelago, chiudono due passaggi a livello: «Manutenzione necessaria»

In concomitanza con i lavori in programma da parte di Rete Ferroviaria Italiana, la viabilità di Vedelago subirà nei prossimi giorni alcune modifiche. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria che comporteranno l'impiego di macchine operatrici molto rumorose.

Il cantiere interesserà il tratto di ferroviaria compresa tra il passaggio a livello al chilometro 41+590 in via Stazione SP 19 e il passaggio a livello al km 45+403 in via San Filippo Neri della linea Treviso-Castelfranco Veneto – per un’estesa di circa 200 metri ognuno. In entrambi i casi è prevista la chiusura totale, anche pedonale. Le lavorazioni saranno eseguite prevalentemente in orario notturno – dalle 22 alle 5.30, ma anche in orario diurno per quanto riguarda le operazioni accessorie e di completamento. I lavori interesseranno il passaggio a livello di via Stazione dalle 9 di lunedì 2 marzo alle 18 di martedì 3 marzo e quelli di via San Filippo Neri a Carpenedo dalle 9 di mercoledì 4 marzo alle 18 di giovedì 5 marzo.

La prima tranche di lavori avrà un effetto piuttosto impattante sulla viabilità in quanto verrà interdetto il traffico veicolare di qualsiasi tipo di un tratto della SP 19. La deviazione sarà così eseguita: il traffico proveniente da nord e diretto a Resana sarà deviato lungo la SR 53, la comunale ex SS n. 53 (via Sile e via Castellana), SP 5 fino all’intersezione alla rotatoria di Albaredo; il traffico proveniente da sud e diretto verso Vedelago-Montebelluna sarà deviato lungo la SP 5, la comunale ex SS n. 53 (via Sile e via Castellana), la SR 53 fino a centro di Vedelago).Per quanto riguarda invece i lavori di via San Filippo Neri, essi comporteranno l’interdizione del traffico della strada comunale, eccetto per i frontisti.