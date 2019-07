Passante di Mestre, svincolo tra A27-A4 chiuso per lavori mercoledì notte

Concessioni Autostradali Venete SpA informa che, per lavori urgenti di pavimentazione stradale, lo svincolo di immissione in carreggiata est (direzione Trieste) del Passante di Mestre per chi proviene dalla carreggiata sud della A27 verrà chiuso dalle ore 22.00 di mercoledì 31 luglio alle ore 6.00 di giovedì 1 agosto. Il traffico in direzione Trieste sarà deviato con segnaletica apposita verso la stazione autostradale di Preganziol.

In caso di rallentamenti e incolonnamenti dovuti alla chiusura prevista, gli utenti saranno informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona e tramite i canali informativi della società e InfoViaggiando.