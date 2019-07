Sabato notte Passante chiuso in direzione Milano

Seconda delle due chiusure programmate del Passante di Mestre, sabato notte, questa volta in carreggiata ovest (direzione Milano): come avvenuto lo scorso fine settimana per la carreggiata est, la chiusura notturna consente a Concessioni Autostradali Venete S.p.A. di svolgere un pacchetto di lavori di manutenzione in un’unica soluzione, sfruttando il by-pass rappresentato dalla Tangenziale di Mestre ed evitando così l’installazione di importanti cantieri in presenza di traffico e dunque la possibile formazione di incolonnamenti.

In particolare, dalle ore 21.30 di sabato 13 alle ore 6.00 di domenica 14 luglio il traffico della A4 in direzione Milano sarà reindirizzato sulla carreggiata ovest della A57-Tangenziale di Mestre all’altezza di Quarto d’Altino, installando una uscita obbligatoria verso la stazione autostradale di Venezia Est. Traffico regolare invece sul Passante in direzione Trieste (carreggiata est).

La chiusura è possibile grazie alla presenza di due percorsi autostradali alternativi tra loro (Passante e A57-Tangenziale di Mestre) che consente a Concessioni Autostradali Venete di dirottare il traffico all’interno delle proprie competenze, chiudendo l’intera carreggiata oggetto di interventi, con vantaggi per la sicurezza sia degli operatori che dei viaggiatori, oltre a una maggior scorrevolezza del traffico. Durante il periodo di chiusura, gli utenti in viaggio saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.