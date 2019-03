Passante di Mestre chiuso in direzione Trieste da venerdì sera per l'intero week end

Carreggiata est del Passante di Mestre chiusa da venerdì sera all’alba di lunedì per lavori di manutenzione programmata: il traffico verso Trieste sarà deviato in A57-Tangenziale di Mestre per tutta la durata dei lavori. In particolare, il bypass sarà attivo dalle ore 21 di venerdì 15 fino alle 6.00 di lunedì 18 marzo, periodo durante il quale la carreggiata est del Passante sarà interdetta al traffico, compresi gli accessi dai caselli di Spinea, Martellago-Scorzè e Preganziol. Il traffico della A4 in direzione Trieste sarà reindirizzato in A57-Tangenziale di Mestre in direzione Venezia, con deviazione all’altezza di Dolo (Bivio A4/A57). Sarà comunque possibile per chi proviene dall’Autostrada A27 immettersi nella carreggiata direzione Trieste del Passante. Traffico e immissione dai caselli regolari invece in carreggiata ovest del Passante (direzione Padova e Milano).

La chiusura è possibile grazie alla presenza di due percorsi autostradali alternativi tra loro (Passante e A57-Tangenziale di Mestre) che consente a CAV di dirottare il traffico all’interno delle proprie competenze, chiudendo l’intera carreggiata oggetto di lavori. Questo permette di evitare cantieri in presenza di traffico, con vantaggi per la sicurezza sia degli operatori che dei viaggiatori e una maggior scorrevolezza del traffico. Durante il periodo di chiusura, gli utenti in viaggio saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.