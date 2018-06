Pasta Zara: vertice in Regione, ottimismo sul rilancio dell'azienda

TREVISO Vertice in Regione sul futuro di Pasta Zara, l’azienda trevigiana leader mondiale nel settore della pasta che sta attraversando una fase di criticità finanziaria: l’assessore regionale al Lavoro, insieme ai tecnici dell’unità di crisi, ha incontrato le rappresentanze sindacali dell’azienda, i vertici aziendali e i rappresentanti della finanziaria regionale Veneto Sviluppo.

“Del confronto odierno – dichiara l’assessore, al termine dell’incontro - ho apprezzato il clima di positività, e in particolare la grande disponibilità e il senso di appartenenza aziendale e di attaccamento al lavoro espressa dai lavoratori, impegnati nel voler garantire futuro e sviluppo alla loro azienda”. “In base alla mia esperienza di assessore regionale al lavoro – prosegue - questa azienda ha ottimi ‘fondamentali’ per poter continuare ad essere leader mondiale nel proprio settore e il primo esportatore di pasta italiana nei mercati internazionali”. L’azienda di Riese Pio X, pur attraversando una situazione di criticità finanziaria, ha mantenuto la totalità dei fornitori ed è impegnata in un processo di rilancio aziendale.

Tutti i soggetti presenti al tavolo hanno messo in luce le potenzialità di una realtà economicamente vivace e hanno assicurato l’impegno di ognuno, per la parte di propria competenza, a spendersi per il rilancio dell’azienda. Veneto Sviluppo, presente al tavolo, ha confermato - come già annunciato nelle scorse settimane – di garantire il proprio supporto alla storica azienda veneta. Tempi e modalità di tale supporto saranno definiti man mano che prenderà forma e si svilupperà la strategia aziendale di rilancio. Le parti, infine, hanno riconosciuto l’importanza del tavolo regionale come momento di confronto e di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, decidendo di darsi appuntamento per il prossimo vertice regionale a martedì 24 luglio 2018.