Pederobba, interventi straordinari sull'acquedotto

Proseguono gli interventi di AltoTrevigianoServizi per ridurre le perdite alla rete idrica a Pederobba. Lunedì scorso sono infatti state avviate le opere per la sostituzione completa delle condutture in Via Bianchetti. L'intervento programmato da Ats prevede la posa di circa 650 metri complessivi di nuova tubatura e il rifacimento di tutti gli allacciamenti, con lo spostamento del contatore per ragioni di sicurezza fuori dalle proprietà private in un luogo accessibile al personale addetto addetto alle manutenzioni e alla lettura.

Durante lo svolgimento dell'intervento per l'eliminazione delle perdite attraverso la sostituzione delle parti di acquedotto danneggiate verrà eseguita anche la posa della rete di fognatura nera nel tratto finale di via Bianchetti, compreso l'allacciamento ad ogni singola utenza. Durante i lavori la via sarà chiusa al traffico veicolare Nel frattempo sempre a Pederobba si sono conclusi con la messa in funzione della nuova condotta i lavori di costruzione della rete dell'acquedotto di via Degli Alpini e via Hettange Grande e Donatori del Sangue che erano iniziati lo scorso 18 febbraio.