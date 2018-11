“I soldati Francesi a Pederobba durante la Grande Guerra 1917 -1918”

Si terrà Giovedì 29 ottobre alle ore 20.15 presso la sala Consiliare del Municipio di Pederobba, la presentazione del libro “I soldati Francesi a Pederoba durante la Grande Guerra 1917 -1918” scritto dai due giovani appassionati di storia Massimiliano Guglielmi di Sernaglia della Battaglia e Mattia Perencin di Farra di Soligo, già autori di un volume sui caduti della Grande Guerra Farresi. Una piccola divulgazione, che vuole essere un omaggio ai soldati francesi caduti durante la Grande Guerra sul suolo Italiano.

A cento anni di distanza dalla fine del Primo Conflitto Mondiale, in occasione della visita ufficiale che si è tenuta al Sacrario di Pederobba il 27 ottobre scorso, del reparto francese di rievocazione in uniforme dell’epoca “le Poilu de la Marne”, i due autori hanno così deciso di ricordare con diverse fotografie e attraverso una breve ma significativa storia quanto fece l’esercito francese sulla zona di Pederobba, del Monte Tomba e del Monfenera alla fine del 1917 e l’inizio del 1918. Giovani che hanno lasciato le loro case e i loro affetti con l’idea di “tornare presto”alle loro case in Francia. I loro sogni invece si sono infranti per sempre sul Monte Tomba, sul Piave a Pederobba.

«Abbiamo così voluto raccontare seppur brevemente la battaglia del Monte Tomba, del Monfenera, i momenti dell’attraversamento del Piave nell’ottobre del 1918 ad opera dei reparti francesi e del sacrificio del Tenente Eugenio Serena, che ha dato la vita per salvare un gruppo di militari francesi rimasto in balia del nemico»: affermano Mattia Perencin e Massimiliano Guglielmi.

«Ringrazio Massimiliano e Mattia per questa pubblicazione e per aver organizzato il 27 ottobre scorso una bellissima cerimonia al Sacrario Francese che ha visto la partecipazione di oltre cinquanta rievocatori in uniforme storica e delle scuole di Pederobba. Invito tutta la cittadinanza a partecipare giovedì sera alla presentazione di questo libro»: chiude Fabio Maggio, Consigliere Comunale di Pederobba.