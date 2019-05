Elezioni comunali: a Pederobba arriva la riconferma per il sindaco Marco Turato

Tutto come previsto alle elezioni comunali di Pederobba. E' stata difatti un'ottima prestazione alle urne quella del primo cittadino uscente, Marco Turato di "Impegno per Pederobba" con il sostegno della Lega: 2.339 i voti ricevuti, per il 60,66% che porteràun bottino di 8 seggi. Sconfitta per la seconda volta consecutiva (come alle amministrative 2014), invece, Luciana Fastro ("Il Bene Comune") che si ferma al 39,34% con 1.517 voti per 4 seggi totali. Scarsa però l'affluenza, con solo 3.974 votanti (53,67%).

Tra i primi a festeggiare il risultato di Turato, l'attuale consigliere comunale Fabio Maggio: "Grazie infinitamente a tutti! La lista Impegno per Pederobba ha vinto le elezioni Amministrative con oltre il 60% dei consensi, Marco Turato è il nuovo sindaco di Pederobba! Grazie due volte, di cuore, per le 297 preferenze personali che mi sono state accordate, è un’emozione straordinaria ma, prima di tutto, una grande responsabilità che onorerò con tutto l’impegno e la dedizione di cui sono capace. Adesso al lavoro, con l’umiltà e la passione di sempre!".