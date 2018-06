Il liceo Veronese saluta tre storici insegnanti

MONTEBELLUNA Nella loro scuola, il liceo “Veronese” di Montebelluna, hanno tutti e tre lasciato un segno. E l’istituto li ha festeggiati l’altro giorno al termine dell’ultimo collegio docenti dell’anno scolastico.

Silvano Sabbadin, docente di religione, è stato per il “Veronese” un’istituzione. Vi ha insegnato dal 1979 e ha avuto come allievi anche alcuni dei docenti che ora vi insegnano. Ha seguito molteplici attività extra, senza mai perdere pacatezza e sorriso. Iolanda Cestaro, lettrice madrelingua di inglese, è stata anima degli scambi culturali, in particolare con la California; con la sua energia positiva ha contagiato l’istituto. Ora, si dedicherà a fare la nonna. Renato Mariuz, docente di storia dell’arte approdato al "Veronese" dopo una vita al liceo “classico”, si è fatto apprezzare per la sua cultura, la sua onestà intellettuale, ma anche quelle battute e quel sorriso con cui era in grado di sdrammatizzare ogni situazione. Senza dubbio, si sentirà la mancanza di tutti loro.

