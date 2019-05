Azzannato da un cane di grossa taglia: pensionato finisce in ospedale

Stava passeggiando senza fretta lungo via XXIV Maggio a Conegliano quando un cane di grossa taglia si è diretto verso di lui all'improvviso e lo ha morso ad un braccio.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" tutto si è svolto in pochi secondi. L'animale, una femmina incinta, è sfuggita al controllo dei padroni e ha azzannato il pensionato, ferendolo al braccio. Sul posto è stata chiamata un'ambulanza che ha portato il 79enne al pronto soccorso. Nulla di grave per l'anziano, dimesso dopo poche ore ma in città la vicenda ha fatto discutere. Per fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto sul posto è intervenuta anche una volante della polizia. Gli agenti dovranno ora chiarire le responsabilità dei padroni del cane e capire se poteva essere presa qualche precauzione in più per evitare che l'aggressione si verificasse.