Sparisce di casa andando a fare la spesa: ritrovato nella notte

Sta bene ed è stato ritrovato verso mezzanotte Pierluigi Idiometri, il pensionato di 86 anni scomparso da casa nella giornata di lunedì 6 aprile. L'anziano, residente con la famiglia a Conegliano, si era recato verso le 8.30 al supermercato per fare la spesa: da via Pittoni a piedi verso l'Eurospin di via Matteotti. La sua famiglia, non vedendolo rincasare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, aveva lanciato l'allarme alla polizia. Nelle ricerche si erano mobilitati anche i volontari della Protezione civile. Verso mezzanotte l'uomo è stato ritrovato mentre camminava lungo Via Lourdes in evidente stato confusionale. Molto stanco per la lunga camminata che l'aveva tenuto lontano da casa per tutto il giorno, il pensionato è stato riaccompagnato nella sua abitazione. Sta bene e i suoi cari hanno potuto riabbracciarlo.

