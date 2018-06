Ponte di Piave, in pensione il messo comunale Renzo Scarabello

PONTE DI PIAVE Va in pensione dopo 43 anni di servizio, di cui 13 passati al servizio del Comune di Ponte di Piave, il messo comunale Renzo Scarabello. Renzo in questi anni è diventato una figura di riferimento per Ponte di Piave: era il volto del Comune che entrava nelle case dei cittadini per la notifica degli atti. “Renzo – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma – è stato in questi anni sempre disponibile, ricoprendo anche incarichi che andavano al di là delle sue competenze, lavorando con umiltà e dedizione. A nome dell’Amministrazione Comunale esprimo tutta la mia gratitudine per il senso di responsabilità e dedizione con cui ha svolto il suo lavoro a servizio della comunità di Ponte di Piave”