Treviso finalista come smart city europea grazie al progetto di Mobilità di Marca

TREVISO È il progetto trevigiano Perht l’unico italiano rimasto in gara al People's Choice Award, concorso che decreterà il miglior programma "life green city" che si concluderà il 25 aprile 2018.

Un concorso a cui Treviso partecipa grazie al progetto Life+ Perht, avviato nel 2012 grazie a Mobilità di Marca, capofila e coordinatore dell’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Treviso, Memex, Softeco e la European Association of Historic Towns and Regions”. Il progetto è finalizzato a migliorare le performance ambientali delle città attraverso la progettazione e realizzazione di Green-mobility Services eco-sostenibili e integrati. Un investimento da 1,5 milioni di Euro (per il 50% finanziati dalla Comunità Europea), che è stato capace di incidere nei comportamenti dei cittadini.

Oggi, a due anni dall’evento internazionale di presentazione, i trevigiani hanno dimostrato che, con la tecnologia e servizi integrati, una vita più green è davvero possibile: pagare il biglietto del bus con un sms, pianificare gli spostamenti con un telefono, scendere dall’autobus e salire su una bici pubblica, sono solo alcune delle nuove abitudini dei cittadini. Cinque sono infatti i focus oggetto del programma Life+ Perht: lo sviluppo di una piattaforma per l'Infomobilità, grazie all'App "TreviMove" per una visione a 360° della mobilità in modo da riunire insieme tutte le informazioni riguardanti il trasporto pubblico, la sosta veicolare, la mobilità elettrica, il bikesharing, le bikestation. Il miglioramento della distribuzione delle merci e dell'uso degli stalli C/S, attraverso l’integrazione dei 170 stalli di sosta carico/scarico con il sistema I-Park per conoscere la situazione real-time del loro utilizzo. La promozione della Mobilità ciclabile, con l’attivazione di 3 Bike Stations video sorvegliate per le biciclette private. L'incentivazione della mobilità elettrica, con l’installazione di 3 Colonnine di ricarica e la sosta gratuita per le auto elettriche e la promozione del Bike Sharing. Un progetto che ha confermato Mom - Mobilità di Marca come una delle realtà del trasporto più innovative del Paese, dimostrando che mobilità oggi non significa solo spostare persone tramite gli autobus, ma vuol dire promuove e creare servizi di mobilità sostenibile come alternativa al trasporto privato, perseguendo costantemente il miglioramento della qualità di vita di tutti i cittadini.