“Per Mio Figlio Onlus”: la raccolta fondi contro il Coronavirus supera il milione di euro

Sono giorni difficili questi che lasciano poco tempo per capire e riflettere, ma che impongono azioni immediate. E’ quindi partita con questo spirito l’iniziativa di raccolta fondi dell’Associazione per Mio Figlio Onlus che da più di vent’anni opera a supporto dell’Azienda Ulss2 nell’ambito materno infantile ma che ora è tutta concentrata per far fronte all’emergenza Coronavirus. E’ partito il Presidente De Longhi con 100 mila euro, e di seguito si sono susseguite tantissime iniziative: associazioni, gruppi sportivi, Pro Loco, banche, società private, raccolte fondi su piattaforme web, singoli cittadini, e il gruppo Benetton che ha creduto nell’iniziativa dell’Associazione e ha contribuito con 1 milione di euro.

L’Associazione ha nel comitato scientifico la sua forza: è coinvolta la Direzione dell’Ulss 2, i Primari dei reparti in questo momento in prima linea e il Servizio di Ingegneria clinica. Sono loro a definire esigenze e priorità. La lista della spesa è molto fornita e l’Associazione ha messo in piedi una vera e propria task force per cercare il materiale, acquistarlo e farlo avere alle strutture dell’Ulss 2. Tra gli ordini già fatti, per un valore di oltre 1milione e 200 mila euro ci sono ventilatori polmonari (proprio giovedì ne sono arrivati tre), apparecchiature Cardiohelp (sistemi di supporto cardiopolmonare), ma anche letti di terapia intensiva, letti di degenza, videolaringoscopi e acquisto ingente di mascherine chirurgiche e 3 mascherine FPP2. L’Associazione ricorda l’IBAN in cui può essere effettuato il versamento: IT47V0306909606100000160572 (per bonifici dall’estero il codice swift è BCITITMM) intestato ad Associazione “Per Mio Figlio” Onlus e con causale "emergenza coronavirus".

Il presidente De Longhi: “Ringraziamo davvero tutta la nostra comunità che si è stretta intorno alla nostra iniziativa e all’Associazione, la nostra grande responsabilità è di cercare di tradurre tutta questa solidarietà in gesti concreti, in risposte alle esigenze dei nostri operatori sanitari: apparecchiature, strumentazioni, dotazioni varie. Dobbiamo essere veloci e trasparenti, e il nostro impegno in questo momento è al massimo 24 ore su 24. Daremo conto man mano nei nostri canali, il sito www.permiofiglio.it e pagina Facebook dell’Associazione, di tutti gli acquisti fatti e dove sono stati consegnati i materiali. Ringrazio da ultimo ma con tutto il cuore i medici, gli infermieri, gli operatori socio sanitari, tutto il personale a supporto, perché in questo momento si stanno donando per il bene dei pazienti e di tutti noi, andando ben oltre le loro mansioni e dimostrando cuore, coraggio e professionalità incredibili. A nome dell’Associazione un grazie grande! Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, perché tutti assieme possiamo farcela!”.